В Свердловской области четыре человека пострадали в результате атак БПЛА

В Свердловской области при атаке беспилотников ранены четыре человека В Свердловской области четыре человека пострадали в результате атак БПЛА

Москва31 авг Вести.В Свердловской области от ударов беспилотников по жилым домам пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо написал Денис Паслер в мессенджере MAX

Отмечается, что два человека получили осколочные ранения от разбитых окон и сейчас находятся под медицинским наблюдением. Еще двое пострадавших, с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались.

В результате атак повреждены три многоквартирных дома. Погибших нет. Все жильцы эвакуированы. Часть из них временно размещены в школах №131 и №156, а в культурном центре "Елизаветинский" организован пункт временного пребывания. Губернатор поручил обеспечить людей водой, горячим питанием и местами для сна.

Также осколки одного из дронов упали недалеко от логистического центра. Эвакуация из здания была проведена заранее, жертв и пострадавших нет.