Москва20 авгВести.В Нахимовском районе Севастополя в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены окна в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Отмечается, что расчеты ПВО Министерства обороны отразили атаку и сбили 13 дронов. Зафиксированы падения обломков в Гагаринском районе и на Северной стороне, повреждены несколько автомобилей.
Спасательная служба к этому часу … зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доменаписал Михаил Развожаев
Пострадали два человека - двухлетний ребенок и его мать, их госпитализировали.