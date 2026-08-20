В Севастополе в результате атаки БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме

В Севастополе беспилотники повредили окна в многоквартирном доме В Севастополе в результате атаки БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме

Москва20 авг Вести.В Нахимовском районе Севастополя в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены окна в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Отмечается, что расчеты ПВО Министерства обороны отразили атаку и сбили 13 дронов. Зафиксированы падения обломков в Гагаринском районе и на Северной стороне, повреждены несколько автомобилей.

Спасательная служба к этому часу … зафиксировала информацию о падении осколков от сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме написал Михаил Развожаев

Пострадали два человека - двухлетний ребенок и его мать, их госпитализировали.