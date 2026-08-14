В Севастополе сбито 17 беспилотников ВСУ, ранены 3 человека, в том числе ребенок

В Севастополе сбито 17 беспилотников, пострадали 3 человека В Севастополе сбито 17 беспилотников ВСУ, ранены 3 человека, в том числе ребенок

Москва14 авг Вести.В Севастополе российские военнослужащие сбили 17 украинских беспилотников, в результате вражеских атак ранены 3 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Атаки украинских боевиков были отражены ночью 14 августа.

Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников … За медицинской помощью на этот час обратились 3 пострадавших: (из них один ребенок) с различными резаными ранами, госпитализирован один человек написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

Один из сбитых беспилотников сдетонировал рядом с многоквартирным домом на улице Братьев Манганари — он получил сильные повреждения. На месте работают все необходимые спецслужбы, представители Гагаринского муниципалитета.

Помимо прочего, в несколько районах Севастополя из-за упавших фрагментов дронов произошли 2 небольших возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы. Также зафиксированы точечные повреждения в 4 многоквартирных и 5 частных домах, повреждены 9 автомобилей.