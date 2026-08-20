В Севастополе мать с ребенком пострадали при падении обломков БПЛА

В Севастополе при атаке БПЛА пострадали двое – малолетний ребенок и его мать В Севастополе мать с ребенком пострадали при падении обломков БПЛА

Москва20 авг Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека – двухлетний ребенок и его мать. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

У малыша диагностированы поверхностные повреждения грудной клетки – травмы вызваны осколками шифера с крыши, поврежденной фрагментами сбитого дрона. Женщина также получила порезы от осколков. Сейчас ребенка везут в больницу для осмотра и оказания помощи.

Пострадало 2 человека: ребенок 2 года, получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА, также посекло осколками маму ребенка написал Михаил Развожаев

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины и нейтрализовали 13 украинских беспилотников.

Зафиксированы падения обломков сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждены окна в многоквартирном доме, также поступили сообщения о повреждениях трех автомобилей.

Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или обломков нельзя подходить к ним - необходимо звонить по номеру 112.

Развожаев призвал граждан доверять только официальной информации.