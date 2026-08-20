Москва20 авгВести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека – двухлетний ребенок и его мать. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
У малыша диагностированы поверхностные повреждения грудной клетки – травмы вызваны осколками шифера с крыши, поврежденной фрагментами сбитого дрона. Женщина также получила порезы от осколков. Сейчас ребенка везут в больницу для осмотра и оказания помощи.
Пострадало 2 человека: ребенок 2 года, получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА, также посекло осколками маму ребенканаписал Михаил Развожаев
Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины и нейтрализовали 13 украинских беспилотников.
Зафиксированы падения обломков сбитых БПЛА в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждены окна в многоквартирном доме, также поступили сообщения о повреждениях трех автомобилей.
Губернатор напомнил, что при обнаружении БПЛА или обломков нельзя подходить к ним - необходимо звонить по номеру 112.
Развожаев призвал граждан доверять только официальной информации.