Москва20 авгВести.Над Севастополем в течение дня 20 августа был уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотниковнаписал он в мессенджере MAX
По информации Развожаева, травмы получили женщина и ее 2-летний ребенок, на которых полетели осколки шифера с крыши. Ребенка госпитализировали.
В Нахимовском районе города обломками беспилотников повредило несколько окон в многоквартирном доме. Кроме того, поступили три сообщения о повреждениях автомобилей.