Расчеты средств ПВО сбили 13 БПЛА над Севастополем Над Севастополем уничтожены 13 беспилотников

Москва20 авг Вести.Над Севастополем в течение дня 20 августа был уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников написал он в мессенджере MAX

По информации Развожаева, травмы получили женщина и ее 2-летний ребенок, на которых полетели осколки шифера с крыши. Ребенка госпитализировали.

В Нахимовском районе города обломками беспилотников повредило несколько окон в многоквартирном доме. Кроме того, поступили три сообщения о повреждениях автомобилей.