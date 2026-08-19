Губернатор Севастополя сообщил о ликвидации 13 беспилотников Развожаев: ночью в Севастополе силы ПВО ликвидировали 13 БПЛА

Москва19 авг Вести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Севастополем 13 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале МАХ губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников написал чиновник

По его сведениям, в результате происшествий никто не пострадал.

При этом были звафиксированы два возгорания травы в Балаклавском районе. подробностей об инциденте Развожаев не приводит.