Москва19 авгВести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Севастополем 13 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале МАХ губернатор города Михаил Развожаев.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотниковнаписал чиновник
По его сведениям, в результате происшествий никто не пострадал.
При этом были звафиксированы два возгорания травы в Балаклавском районе. подробностей об инциденте Развожаев не приводит.