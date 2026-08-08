Москва8 авгВести.В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Отмечается, что БПЛА уничтожены над морем в районе Константиновской батареи и Северной стороны.
Сбито 3 БПЛА в районе Константиновской батареи и Северной стороны над моремнаписал Михаил Развожаев
ПВО и мобильные огневые группы продолжают работу.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.