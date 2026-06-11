Москва11 июнВести.Женщина получила ранения брюшной полости при падении осколков украинского беспилотника в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в MAX.
Он уточнил, что сейчас пострадавшая находится в больнице.
В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больницеговорится в сообщении
Всего за минувшую ночь в Севастополе сбили 33 украинских БПЛА. В городе зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и пяти частных домов. Водители сообщили о четырех поврежденных автомобилях. Также взрывной волной выбило стекло в одном из городских кафе.