Женщина из Севастополя оказалась ранена в живот при падении осколков дрона ВСУ

Упавшие осколки дрона ранили женщину в живот в Севастополе Женщина из Севастополя оказалась ранена в живот при падении осколков дрона ВСУ

Москва11 июн Вести.Женщина получила ранения брюшной полости при падении осколков украинского беспилотника в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в MAX.

Он уточнил, что сейчас пострадавшая находится в больнице.

В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице говорится в сообщении

Всего за минувшую ночь в Севастополе сбили 33 украинских БПЛА. В городе зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и пяти частных домов. Водители сообщили о четырех поврежденных автомобилях. Также взрывной волной выбило стекло в одном из городских кафе.