Москва31 авгВести.Украинские беспилотники атаковали Свердловскую область, повреждены три многоэтажки. Об этом сообщает губернатор региона Денис Паслер в MAX.
Уточняется, что никто из людей не погиб. Пострадавших четверо, двое получили осколочные ранения от разбитых стекол, другие двое отравились продуктами горения.
В результате террористических действий ВСУ, которые продолжают атаки на наш регион, причем на жилые районы, повреждены три многоквартирных дома. Жертв нетпишет губернатор
Специалисты проверяют атакованные здания. На местах работают 115 человек и 37 единиц техники.
Возгорания не произошло, основная часть повреждений – выбитые стекла.
Всех жильцов эвакуировали. Их временно разместили в школах № 156 и 131. Паслер поручил властям обеспечить людей из пострадавших домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами.