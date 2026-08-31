Три многоквартирных дома пострадали при атаке дронов ВСУ в Свердловской области

Украинские БПЛА повредили три многоэтажки в Свердловской области Три многоквартирных дома пострадали при атаке дронов ВСУ в Свердловской области

Москва31 авг Вести.Украинские беспилотники атаковали Свердловскую область, повреждены три многоэтажки. Об этом сообщает губернатор региона Денис Паслер в MAX.

Уточняется, что никто из людей не погиб. Пострадавших четверо, двое получили осколочные ранения от разбитых стекол, другие двое отравились продуктами горения.

В результате террористических действий ВСУ, которые продолжают атаки на наш регион, причем на жилые районы, повреждены три многоквартирных дома. Жертв нет пишет губернатор

Специалисты проверяют атакованные здания. На местах работают 115 человек и 37 единиц техники.

Возгорания не произошло, основная часть повреждений – выбитые стекла.

Всех жильцов эвакуировали. Их временно разместили в школах № 156 и 131. Паслер поручил властям обеспечить людей из пострадавших домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами.