В Севастополе при атаке БПЛА пострадали четверо мирных жителей Четверо мирных жителей Севастополя пострадали при атаке БПЛА

Москва28 авг Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сильно пострадала жилая 5-этажка, повреждены 2 корпуса детского сада, четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада №34 (мы готовили его к открытию после текущего ремонта к 1 сентября). Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой уточнил Развожаев в своем канале на платформе MAX

При этом губернатор отметил, что при таких серьезных повреждениях дома пострадали всего четверо человек.

У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались пояснил он

По его словам, открытое возгорание на 5-м этаже ликвидировано. Параллельно спасатели начинают разбор завалов в самой пострадавшей квартире.

От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены… С раннего утра приступим к ликвидации последствий во всех пострадавших домах добавил губернатор

В настоящее время на базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. "Семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать", - отметил Развожаев.

Как сообщалось ранее, ночью 28 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога из-за атак вражеских БПЛА. Силы ПВО обезвредили три воздушных цели.