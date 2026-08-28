Москва28 авг Вести.Ночью 28 августа в Севастополе силами противовоздушной обороны уничтожены 3 украинских дрона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в настоящий момент идет отражение массированной атаки ВСУ. Город обороняют силы ПВО и мобильные огневые группы, которые ведут огонь по целям, в том числе из стрелкового оружия.

Сбито 3 БПЛА в Гагаринском районе отметил глава города в мессенджере МАХ

Развожаев призвал жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться на открытых пространствах и укрыться в безопасных местах.