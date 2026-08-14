Москва14 авгВести.В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сбиты шесть дронов над тремя районами города, сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Михаил Развожаев.
Сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районахуказал чиновник
Он отметил, что в отражении атаки беспилотников участвуют средства ПВО, а также мобильные огневые группы.
Развожаев также призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных вещах.