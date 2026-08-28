Украинский БПЛА попал в подъезд жилой пятиэтажки в Севастополе, возник пожар Украинские БПЛА атаковали жилой дом и цистерны в Севастополе

Москва28 авг Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден жилой 5-этажный дом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на предварительные данные городской Спасательной службы.

Улица Героев Подводников: в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия. Ударной волной выбиты окна в квартирах во всех подъездах. Людей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели уточнил Развожаев в своем канале на платформе MAX

По его словам, осколки сбитого беспилотника упали на территории расположенного поблизости отеля.

Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет добавил он

В то же время, как отметил губернатор Севастополя, на улице Братьев Манганари БПЛА попал в старые топливные цистерны. "Активного топлива в них не было — только технические остатки", — пояснил Развожаев, добавив, что информация по другим возможным повреждениям и пострадавшим продолжают уточняться.

Ночью 28 августа в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога. Губернатор Развожаев сообщал о ликвидации трех украинских БПЛА в Гагаринском районе города.