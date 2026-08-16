Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ, жильцы эвакуированы

Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ, жильцы эвакуированы

Москва16 авг Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Калугу и область, в результате повреждения получила квартира многоэтажного дома. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Враг нанес удар ночью 16 августа. Силы противовоздушной обороны сбили 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Ферзиковского, Дзержинского, Жиздринского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Износковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

По предварительной информации, в результате атаки осколками БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоэтажного дома в Калуге. Жильцы квартиры были оперативно эвакуированы, сейчас им предоставлено место временного размещения … Администрацией округа будет оказана необходимая помощь собственникам написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

В результате киевской агрессии никто не пострадал.

На местах работают оперативные группы.