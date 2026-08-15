Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА в Калужской области Силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА в Калужской области, зафиксированы повреждения

Москва15 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 украинских беспилотника в Калужской области, в результате вражеских атак зафиксирован ряд повреждений. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

ВСУ нанесли удары вечером 14 августа и ночью 15 августа.

Уничтожены 42 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Хаастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, повреждены автомобиль, хозпостройка, фасады и остекление 4 частных домов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа. Администрацией округа будет оказана необходимая помощь собственникам.

Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

На местах работают оперативные группы.