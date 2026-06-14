Остекление двух нежилых зданий повреждено при атаке БПЛА на Калугу

У двух нежилых зданий в Калуге выбило стекла при атаке БПЛА ВСУ Остекление двух нежилых зданий повреждено при атаке БПЛА на Калугу

Москва14 июн Вести.Пять украинских беспилотников уничтожены в Калужской области этой ночью, повреждено остекление двух зданий. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

По его данным, никто не пострадал в результате атаки, так как в этих зданиях никто не живет.

По предварительной информации, в результате атаки повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге говорится в сообщении

На местах работают оперативные группы.

По словам губернатора, беспилотники противника были уничтожены на окраине Калуги, а также в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком и Тарусском муниципальных округах.