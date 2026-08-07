В Екатеринбурге со склада Wildberries эвакуировали 800 сотрудников

В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА эвакуировали 800 человек со склада Wildberries В Екатеринбурге со склада Wildberries эвакуировали 800 сотрудников

Москва7 авг Вести.В Екатеринбурге со склада Wildberries эвакуировали 800 сотрудников, пострадавших нет. Об этом сообщил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в мессенджере MAX.

Вражеские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал говорится в публикации

Ранее пресс-служба RWB сообщала, что на объекте возникло возгорание в результате атаки украинских беспилотников. Людей заранее вывели из помещений. Прием грузов временно ограничен – поставки перенаправлены на другие площадки.

Жога подчеркнул, что оперативные службы предпринимают все меры для обеспечения безопасности людей. Жителей региона просят быть бдительными и в случае обнаружения БПЛА звонить по единому номеру экстренных служб 112.