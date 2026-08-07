Москва7 авгВести.Возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге локализованы, сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале. Там также отметили, что оперативные службы продолжают работу на месте ЧП.
Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованыговорится в публикации
Ранее сегодня стало известно, что в результате атаки ВСУ на складе Wildberries в Екатеринбурге начался пожар.
На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, сообщили в компании. Там также предупредили, что прием текущих поставок временно ограничен – их перенаправляют на другие объекты.