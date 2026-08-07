Пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге локализован Пожарные локализовали возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге

Москва7 авг Вести.Возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге локализованы, сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале. Там также отметили, что оперативные службы продолжают работу на месте ЧП.

Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы говорится в публикации

Ранее сегодня стало известно, что в результате атаки ВСУ на складе Wildberries в Екатеринбурге начался пожар.

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, сообщили в компании. Там также предупредили, что прием текущих поставок временно ограничен – их перенаправляют на другие объекты.