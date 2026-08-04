Москва4 авгВести.Пожар, возникший в результате атаки ВСУ на логистический объект компании Wildberries в Красному Бору Ленинградской области, локализован, сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.
Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированыотмечается в публикации
В пресс-службе сообщили, что благодаря оперативным действиям подразделений МЧС, экстренных службы и сотрудников компании часть территории склада не пострадала.
Сотрудников объекта вовремя эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ведется предварительная оценка сохраненного товара. Текущие поставки товаров перенаправлены на другой объект.