При атаке ВСУ на логистический объект Wildberries в Ленобласти начался пожар

Пожар возник после атаки ВСУ на логистический объект Wildberries в Ленобласти При атаке ВСУ на логистический объект Wildberries в Ленобласти начался пожар

Москва4 авг Вести.Украинские боевики ударили по логистическому объекту Wildberries в красном Бору Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.

Отмечается, что при атаке возник пожар.

Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. говорится в сообщении

Сотрудников объекта вовремя эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Прием текущих поставок на точке временно ограничили, они перенаправлены на другой объект.