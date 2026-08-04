Москва4 авгВести.Украинские боевики ударили по логистическому объекту Wildberries в красном Бору Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.
Отмечается, что при атаке возник пожар.
Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты.говорится в сообщении
Сотрудников объекта вовремя эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Прием текущих поставок на точке временно ограничили, они перенаправлены на другой объект.