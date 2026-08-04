Москва4 авгВести.В Красном Бору Ленинградской области продолжаются работы по локализации пожара и ликвидации последствий атаки ВСУ, сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.
Там отметили, что к тушению привлечены все необходимые силы и средства, в том числе подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудники компании.
На месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистовговорится в публикации
Ранее сегодня сообщалось, что после атаки ВСУ на логистический объект Wildberries в Ленобласти возник пожар.
По предварительным данным, пострадавших нет. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, проинформировали в компании.
В Wildberries также предупредили, что прием текущих поставок временно ограничен – они перенаправлены на другие объекты.