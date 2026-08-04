В Ленобласти продолжают бороться с пожаром на складе Wildberries

В Wildberries рассказали о последствиях атаки ВСУ на склад в Ленобласти В Ленобласти продолжают бороться с пожаром на складе Wildberries

Москва4 авг Вести.В Красном Бору Ленинградской области продолжаются работы по локализации пожара и ликвидации последствий атаки ВСУ, сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.

Там отметили, что к тушению привлечены все необходимые силы и средства, в том числе подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудники компании.

На месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов говорится в публикации

Ранее сегодня сообщалось, что после атаки ВСУ на логистический объект Wildberries в Ленобласти возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, проинформировали в компании.

В Wildberries также предупредили, что прием текущих поставок временно ограничен – они перенаправлены на другие объекты.