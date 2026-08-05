В Тульской области локализовали пожар на логистическом объекте

На логистическом объекте в Тульской области удалось локализовать возгорание В Тульской области локализовали пожар на логистическом объекте

Москва5 авг Вести.В Тульской области пожарные локализовали возгорание на логистическом объекте, возникшее в результате атаки ВСУ на сортировочный центр Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram.

Возгорание на логистическом объекте компании в Тульской области локализовано. На месте продолжают работу сотрудники профильных служб говорится в публикации

К тушению привлечены более 15 единиц спецтехники и несколько десятков специалистов, в том числе сотрудники МЧС, экстренных служб и персонал компании.

Сигнал о возгорании поступил утром в среду, 5 августа. Людей заранее эвакуировали - пострадавших нет.

Прием грузов на объект временно ограничен - поставки перенаправляются на другие склады компании.