Москва5 авгВести.В Тульской области пожарные локализовали возгорание на логистическом объекте, возникшее в результате атаки ВСУ на сортировочный центр Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram.
Возгорание на логистическом объекте компании в Тульской области локализовано. На месте продолжают работу сотрудники профильных службговорится в публикации
К тушению привлечены более 15 единиц спецтехники и несколько десятков специалистов, в том числе сотрудники МЧС, экстренных служб и персонал компании.
Сигнал о возгорании поступил утром в среду, 5 августа. Людей заранее эвакуировали - пострадавших нет.
Прием грузов на объект временно ограничен - поставки перенаправляются на другие склады компании.