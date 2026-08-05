Сортировочный центр Wildberries в Тульской области горит после атаки дронов

В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries после атаки БПЛА Сортировочный центр Wildberries в Тульской области горит после атаки дронов

Москва5 авг Вести.В Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries в результате падения украинского беспилотника. Сейчас пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием отметил глава Тульской области в мессенджере МАХ

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявлял, что Wildberries возводит в республике складские комплексы в Астане и Алма-Ате суммарной площадью около 260 тыс. кв. м. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года.