Ограничен прием текущих поставок в сортировочный центр в Тульской области

Wildberries в Тульской области временно ограничила прием текущих поставок Ограничен прием текущих поставок в сортировочный центр в Тульской области

Москва5 авг Вести.Компания Wildberries временно ограничила прием текущих поставок на логистическом объекте в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что после атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries в Тульской области. Там работают пожарные расчеты.

Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты говорится в публикации RWB

В компании также проинформировали, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.