Москва5 авгВести.Компания Wildberries временно ограничила прием текущих поставок на логистическом объекте в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что после атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries в Тульской области. Там работают пожарные расчеты.
Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объектыговорится в публикации RWB
В компании также проинформировали, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.