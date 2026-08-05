Дмитрий Миляев приехал к горевшему складу Wildberries в Тульской области

К горевшему после атаки складу Wildberries приехал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приехал к горевшему складу Wildberries в Тульской области

Москва5 авг Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX, что на месте оценил ситуацию и заслушал доклады ответственных лиц о ходе ликвидации пожара на сортировочном центре Wildberries.

Как доложил главе региона и.о. начальника регионального главка МЧС Сергей Забаровский, на данный момент пик пройден, пожар локализован и продолжается проливка конструкций.

На месте оценил ситуацию. … Сил и средств в распоряжении огнеборцев достаточно написал Миляев

Глава администрации Алексина Павел Федоров доложил губернатору, что совместно с компанией организовано обеспечение сотрудников МЧС питьевой водой и горячим питанием.

Миляев заверил, что ситуация на контроле, и поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативность и профессионализм.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в связи с атакой ВСУ на логистический центр в Тульской области возбуждено уголовное дело о теракте.