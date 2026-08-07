Большая часть товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадала

Большинство грузов на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге уцелело Большая часть товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадала

Москва7 авг Вести.Благодаря оперативным действиям огнеборцев основная часть товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадала. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Большинство товаров на логистическом объекте в Свердловской области не пострадало говорится в публикации

Отмечается, что у настоящему времени очаги возгорания на объекте удалось локализовать. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Три БПЛА упали на кровлю логистического центра, с территории эвакуировали 800 человек - никто не пострадал. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.