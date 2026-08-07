Москва7 авгВести.В Свердловской области на складе компании Wildberries в Екатеринбурге произошел пожар после атаки. Об этом сообщила пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.
Возгорание ликвидируют пожарные расчеты.
На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгораниеговорится в публикации
Прием грузов временно приостановлен – поставки перенаправлены на другие объекты.
Отмечается, что сотрудников заранее эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.