В Екатеринбурге на складе Wildberries произошел пожар после атаки

В Екатеринбурге из-за атаки загорелся склад Wildberries В Екатеринбурге на складе Wildberries произошел пожар после атаки

Москва7 авг Вести.В Свердловской области на складе компании Wildberries в Екатеринбурге произошел пожар после атаки. Об этом сообщила пресс-служба RWB в своем Telegram-канале.

Возгорание ликвидируют пожарные расчеты.

На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание говорится в публикации

Прием грузов временно приостановлен – поставки перенаправлены на другие объекты.

Отмечается, что сотрудников заранее эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.