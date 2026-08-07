Москва7 авгВести.В Екатеринбурге три беспилотника ВСУ рухнули на крышу логистического центра. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в мессенджере MAX.
Уважаемые уральцы! Сегодня враг в очередной раз атаковал регион с воздуха… Три БПЛА упали на кровлю логистического центранаписал Денис Паслер
Отмечается, что людей из здания своевременно эвакуировали, никто не пострадал.
Всего расчеты ПВО, мобильные огневые группы и авиация Министерства обороны России ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб.
Глава региона напомнил о запрете на публикацию в Сети фото и видео последствий атак БПЛА.