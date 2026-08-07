В Екатеринбурге три беспилотника упали на крышу логистического объекта

В Екатеринбурге три дрона упали на кровлю склада – возгорание ликвидируют В Екатеринбурге три беспилотника упали на крышу логистического объекта

Москва7 авг Вести.В Екатеринбурге три беспилотника ВСУ рухнули на крышу логистического центра. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в мессенджере MAX.

Уважаемые уральцы! Сегодня враг в очередной раз атаковал регион с воздуха… Три БПЛА упали на кровлю логистического центра написал Денис Паслер

Отмечается, что людей из здания своевременно эвакуировали, никто не пострадал.

Всего расчеты ПВО, мобильные огневые группы и авиация Министерства обороны России ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб.

Глава региона напомнил о запрете на публикацию в Сети фото и видео последствий атак БПЛА.