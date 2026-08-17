Российские ПВО за 12 часов сбили 316 дронов ВСУ над территорией страны Средства ПВО ВС РФ сбили 316 беспилотников ВСУ в течение дня 17 августа

Москва17 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов уничтожили 316 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские войска перехватили вражеские дроны 17 августа в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Подчеркивается, что украинские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 17 августа средства ПВО сбили над российскими территориями 205 дронов ВСУ.