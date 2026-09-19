МО РФ: системы ПВО за день сбили 288 дронов ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО за сутки сбили 288 дронов ВСУ над российскими регионами МО РФ: системы ПВО за день сбили 288 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва19 сен Вести.Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей. Также дроны противника были нейтрализованы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 19 сентября средства ПВО сбили над регионами России 344 беспилотника ВСУ.