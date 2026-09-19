Москва19 сенВести.Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08.00 до 20.00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей. Также дроны противника были нейтрализованы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
В ночь на 19 сентября средства ПВО сбили над регионами России 344 беспилотника ВСУ.