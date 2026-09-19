Над российскими регионами в ночь на 19 сентября сбиты 344 беспилотника

Средства ПВО в ночь на субботу сбили 344 беспилотника ВСУ над регионами России Над российскими регионами в ночь на 19 сентября сбиты 344 беспилотника

Москва19 сен Вести.В ночь на 19 сентября дежурные средства ПВО РФ сбили 344 украинских беспилотника над российскими регионами и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарском краем, Московским регионом, Ямало-Ненецкого автономным округом, Республикой Дагестан и Черным морем.

Накануне в Минобороны сообщили, что в течение дня 18 сентября над регионами РФ сбиты 328 украинских БПЛА.