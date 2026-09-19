Египетский капитан судна M/V Noran погиб при ударе по порту в РФ

Египетский капитан сухогруза M/V Noran погиб при инциденте в порту России Египетский капитан судна M/V Noran погиб при ударе по порту в РФ

Москва19 сен Вести.Египетский капитан сухогруза M/V Noran, стоявшего в российском порту, погиб при ударе по судну, сообщает МИД Египта.

МИД Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе России инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки отмечает МИД Египта

При этом восемь членов экипажа уже вернулись в Египет.

МИД Египта не привел подробностей и точных данных о месте происшествия.

Между тем Турция направила в Международный уголовный суд в Гааге обращение по инциденту с атакой беспилотников на грузовое судно Reyhan Sarı в Черном море, при которой погиб турецкий моряк.