Посол Джалали: Россия и Иран контактируют по поводу атаки ВСУ на иранское судно

Посол Ирана: Тегеран контактирует с Москвой по поводу атаки ВСУ на судно Ирана Посол Джалали: Россия и Иран контактируют по поводу атаки ВСУ на иранское судно

Москва28 июл Вести.Министерства обороны России и Ирана поддерживают контакты по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иранское судно в Каспийском море, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ТАСС.

Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, поскольку поле сотрудничества Ирана и России очень широкое приводит ТАСС слова Джалали

Удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море произошел 25 июля. Один человек погиб при атаке, несколько членов экипажа пострадало.

В связи с ударом МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста.

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина просчиталась, когда нанесла этот удар, поскольку Тегеран не оставляет подобные случаи без ответа.