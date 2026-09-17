Турция направила в МУС документы по инциденту с атакой БПЛА на судно Reyhan Sarı

Турция передала МУС документы по атаке БПЛА на ее судно в Черном море Турция направила в МУС документы по инциденту с атакой БПЛА на судно Reyhan Sarı

Москва17 сен Вести.Турция направила в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обращение по инциденту с атакой беспилотников на грузовое судно Reyhan Sarı в Черном море, в результате чего погиб турецкий моряк.

Об этом со ссылкой на адвоката истцов Нури Корая Куруна сообщил портал HaberDenizde, который специализируется на новостях судоходства.

В канцелярию прокурора МУС переданы все собранные доказательства, следует из публикации.

В нашем распоряжении есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие о том, что атака велась с украинской стороны сообщил Курун

Следующий этап предполагает предварительное рассмотрение обращения на различных уровнях суда. После этого может быть принято решение о начале официального расследования.

По словам адвоката, предварительный этап может занять до полугода, а весь процесс — до двух лет. В числе истцов — владелец судна, 12 членов экипажа, находившихся на борту во время атаки, а также семья погибшего 54-летнего моряка Саваша Чакара.

Истцы требуют рассмотреть нападение на судно в рамках статей 7 и 8 Римского статута МУС, которые касаются преступлений против человечности и военных преступлений.

Инцидент с атакой беспилотниками произошел 22 июля, когда судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Турецкая сторона считает, что атака была осуществлена Украиной.

Брат погибшего на борту Reyhan Sarı моряка — журналист Аббас Чакар — в середине августа пообещал через суд привлечь командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ответственности.