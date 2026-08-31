В Турции подтвердили контакты с РФ и Украиной насчет безопасности судоходства

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о безопасности в Черном море В Турции подтвердили контакты с РФ и Украиной насчет безопасности судоходства

Москва31 авг Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара подготовила собственные предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и сейчас обсуждает их с Москвой и Киевом. По его словам, сложившаяся ситуация наносит серьезный урон глобальной продовольственной безопасности.

Сложившаяся ситуация наносит урон глобальной продовольственной безопасности. Мы получаем от ряда стран просьбы придумать что-либо. У нас есть определенные наработки, мы их обсуждаем со сторонами сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле

Ранее в понедельник турецкая газета Ekonomim сообщила со ссылкой на представителей местного бизнеса, что атаки на суда в Черном море могут спровоцировать рост мировых цен на зерно на 10–12%.

Ранее у берегов турецкой провинции Зонгулдак на севере страны нашли и обезвредили беспилотник.

В июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин заявлял, что атаки на гражданские суда, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие инциденты вопиющими и посягательством на суверенитет Турции. 29 августа посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов был вызван в МИД Турции из-за ударов Вооруженных сил Украины по двум турецким судам в Черном море.