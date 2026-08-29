IHA: посла Украины в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за ударов ВСУ в Черном море

Посол Украины в Анкаре вызван в МИД Турции из-за атак ВСУ IHA: посла Украины в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за ударов ВСУ в Черном море

Москва29 авг Вести.Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов был вызван в МИД Турции из-за ударов Вооруженных сил Украины по двум турецким судам в Черном море, сообщило агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

Поводом для вызова дипломата стали атаки на суда Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe 27 августа рядом с Туапсе.

Украинской стороне передали реакцию Турции на эти атаки и сделали необходимые предупреждения о том, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды говорится в публикации

Ранее турецкий бизнесмен Мустафа Джан заявил в эфире Bloomberg HT, что Турция может потерять до 20 млрд долларов за три месяца из-за ударов украинских боевиков по торговым судам в Черном море.

Он назвал действия киевского режима "очень безрассудными" и призвал правительство Турции занять более жесткую позицию по этому вопросу.