В Турции оценили потери от атак ВСУ на торговые суда в Черном море Ущерб Турции из-за атак ВСУ на суда в Черном море может достигнуть $20 млрд

Москва25 авг Вести.Потери Турции из-за атак Украины на торговые суда в Черном море за последние три месяца могут достигнуть 20 миллиардов долларов, заявил в эфире Bloomberg HT председатель совета директоров судоходной компании Transbosphor Deniz Taşımacılığı Мустафа Джан.

По его словам, ущерб связан с потерей доходов от прохода судов через проливы, перебоями в поставках и расходами на ремонт поврежденных судов. Джан также заявил, что сумма потерь продолжает увеличиваться.

Наносились удары по судам под турецким флагом, на борту которых еще и дополнительно был нарисован флаг Турции. То есть они видели это с дрона. Видели, что это судно нельзя атаковать, но все равно нанесли удар сказал Джан

Он назвал действия украинской стороны "очень безрассудными" и призвал Анкару занять более жесткую позицию. По словам Джана, после саммита НАТО ВСУ атаковали конвой из 35 судов, что он расценил как "пиратские нападения".

Председатель совета директоров Transbosphor также предупредил о возможных последствиях для мирового продовольственного рынка и заявил, что проблемы с вывозом зерна могут привести к росту цен на пшеницу на 17%.

Ранее бывший военный атташе Турции и полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа призвал ограничить судоходство через Босфор и Дарданеллы для судов, связанных с Украиной. Поводом послужила очередная атака на турецкие торговые суда в Черном море.