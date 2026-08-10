Москва10 авг Вести.Риск повышения мировых цен на продовольствие вырос из-за решения турецкий властей ограничить проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, в прошлом году около 40 тысяч судов и контейнеровозов прошли через турецкие проливы, при этом местные власти с июля 2025 года подняли стоимость транзита, установив тариф на уровне 6,7 доллара за тонну груза.

Ограничения, которые сейчас возникли, они напрямую повлияют на мировые цены, потому что издержки растут, и такой путь являлся одним из самых дешевых. Сейчас получается, что в связи с ограничениями и ростом стоимости, эти цены так или иначе будут возрастать и, соответственно, [этот путь] уже не будет являться самым дешевым методом доставки объяснила Ермилова

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции начали ограничивать проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное и Мраморное моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.

В субботу, 8 августа, турецкое судно Nadezhda, поврежденное в результате атаки украинских беспилотников в Черном море, доставили в порт Самсуна, где специалисты зафиксировали серьезные разрушения палубы, грузовых трюмов и машинного отделения.