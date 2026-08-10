Экономист рассказал о влиянии ограничения судоходства через Босфор на Украину Ограничение судоходства через Босфор негативно скажется на экономике Украины

Москва10 авг Вести.Украинская экономика в настоящий момент несет значительные потери от невозможности обеспечить экспорт зерновой и горнорудной продукции из-за ограничения прохода судов через проливы в Черное море со стороны Турции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По его словам, украинские власти пытаются найти альтернативные маршруты для экспорта своих товаров, однако однозначного решения проблемы у них нет.

Для экономики Украины невозможность организовать экспорт морским путем является чрезвычайно важной проблемой, требующей нетривиального решения. Пока этого решения однозначно нет, то есть находятся какие-то попытки установить альтернативные маршруты, в том числе через западные границы, но обеспечить это в тех же объемах, как это было по морю… практически невозможно объяснил экономист

Селезнев подчеркнул, что Турция не может полностью запретить проход гражданских и торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, однако может влиять на скорость прохождения судов, руководствуясь требованиями безопасности.

Таким образом тоже влиять на цепочки, графики поставок, то есть, в частности, увеличилось время рассмотрения заявок и выдачи разрешений на проход транзитных судов, что по цепочке, как эффект домино, отражается на том, что происходит удорожание либо некоторые отдельно взятые поставщики начинают рассматривать также другие маршруты поставок своей продукции отметил он

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции начали ограничивать проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное и Мраморное моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.

В интервью агентству Anadolu глава МИД Турции Хакан Фидан предложил России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на суда в акватории Черного моря.