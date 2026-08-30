У берегов турецкой провинции Зонгулдак нашли и обезвредили беспилотник

У северных берегов Турции нашли и обезвредили беспилотник У берегов турецкой провинции Зонгулдак нашли и обезвредили беспилотник

Москва30 авг Вести.У берегов турецкой провинции Зонгулдак на севере страны нашли и обезвредили беспилотник, сообщил портал Haber 7.

Инцидент произошел в районе порта Алаплы.

Рыбаки заметили беспилотный летательный аппарат, что вызвало кратковременную панику. Затем БПЛА был уничтожен береговой охраной контролируемым способом говорится в публикации

Ранее украинского посла в Анкаре Наримана Джелялова вызвали в МИД Турции из-за атак украинских боевиков на суда в Черном море. Поводом стали удары по судам Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe 27 августа рядом с Туапсе.