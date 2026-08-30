Москва30 авгВести.У берегов турецкой провинции Зонгулдак на севере страны нашли и обезвредили беспилотник, сообщил портал Haber 7.
Инцидент произошел в районе порта Алаплы.
Рыбаки заметили беспилотный летательный аппарат, что вызвало кратковременную панику. Затем БПЛА был уничтожен береговой охраной контролируемым способомговорится в публикации
Ранее украинского посла в Анкаре Наримана Джелялова вызвали в МИД Турции из-за атак украинских боевиков на суда в Черном море. Поводом стали удары по судам Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe 27 августа рядом с Туапсе.