На пляже в Стамбуле обнаружен боеприпас В Стамбуле на пляже обнаружили боеприпас неизвестного происхождения

Москва17 авг Вести.Боеприпас неизвестного происхождения обнаружили на пляже в районе Арнавуткёй в Стамбуле, недалеко от побережья Черного моря. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным агентства, о находке местным властям сообщили жители. Прибывшие на место сотрудники жандармерии изъяли боеприпас и доставили его в специальный центр для дальнейшего изучения.

В минувшую субботу в том же районе были найдены обломки беспилотника. Взрывчатых веществ внутри аппарата не обнаружили, его принадлежность пока установить не удалось.

В последнее время на черноморском побережье Турции неоднократно находили фрагменты беспилотников, некоторые из которых содержали взрывчатые вещества. Кроме того, к берегу ранее прибивало беспилотный катер, который был обезврежен саперами.