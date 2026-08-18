Москва18 авгВести.Беспилотный летательный аппарат прибило к пляжу в районе Парка Победы в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, речь идет о БПЛА с полным боезарядом.
Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастопольговорится в заявлении
В настоящее время проведена эвакуация. Территория, где был найден дрон, оцеплена.
Специалисты произведут подрыв беспилотника на месте обнаружения с соблюдением необходимых мер безопасности.