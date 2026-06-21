Москва21 июнВести.В Севастополе оперативно обезвредили взрывоопасную часть беспилотника ВСУ, который упал на жилой дом. Об этом сообщил в своем МАХ-канале губернатор Михаил Развожаев.
Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛАговорится в сообщении
Боевую часть дрона вывезли на полигон для уничтожения. Жильцы дома возвращаются в свои квартиры.
Ранее сообщалось, что после отражения утренней атаки беспилотников, один из украинских дронов, предварительно, с полным боезарядом упал на крышу жилого дома в центре Севастополя.