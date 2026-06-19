Москва19 июнВести.На двух улицах Севастополя рухнули фрагменты украинских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
ВСУ предприняли попытку атаковать город вечером 19 июня, в пятницу. В результате никто из мирных жителей не пострадал.
В районе Сахарной головки в Севастополе уничтожены два вражеских беспилотника.
В Сахарной Головке на одной из улиц рядом с домом упали обломки БПЛА, на другой улице — обнаружены мотор и пропеллер от БПЛАнаписал глава города в мессенджере MAX
Он напомнил об опасности приближения к фрагментам дронов. В случае их обнаружения необходимо обращаться в экстренные службы.