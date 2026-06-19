Развожаев сообщил о падении фрагментов БПЛА на двух улицах Севастополя

Фрагменты вражеских БПЛА рухнули на улицы Севастополя Развожаев сообщил о падении фрагментов БПЛА на двух улицах Севастополя

Москва19 июн Вести.На двух улицах Севастополя рухнули фрагменты украинских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

ВСУ предприняли попытку атаковать город вечером 19 июня, в пятницу. В результате никто из мирных жителей не пострадал.

В районе Сахарной головки в Севастополе уничтожены два вражеских беспилотника.

В Сахарной Головке на одной из улиц рядом с домом упали обломки БПЛА, на другой улице — обнаружены мотор и пропеллер от БПЛА написал глава города в мессенджере MAX

Он напомнил об опасности приближения к фрагментам дронов. В случае их обнаружения необходимо обращаться в экстренные службы.