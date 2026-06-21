Москва21 июнВести.В результате отражения утренней атаки ВСУ один из украинских дронов, предварительно, с полным боезарядом упал на крышу жилого дома в центре Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Беспилотный летательный аппарат был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметомнаписал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате происшествия жертв или пострадавших среди людей нет.