Дрон ВСУ с полным боезарядом упал на крышу жилого дома в центре Севастополя

В Севастополе дрон ВСУ с полным боезарядом упал на крышу жилого дома Дрон ВСУ с полным боезарядом упал на крышу жилого дома в центре Севастополя

Москва21 июн Вести.В результате отражения утренней атаки ВСУ один из украинских дронов, предварительно, с полным боезарядом упал на крышу жилого дома в центре Севастополя. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Беспилотный летательный аппарат был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате происшествия жертв или пострадавших среди людей нет.