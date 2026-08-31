Ekonomim: зерно может подорожать на 12% из-за ударов по судам в Черном море

Удары по судам в Черном море грозят повышением цен на зерно на 12% Ekonomim: зерно может подорожать на 12% из-за ударов по судам в Черном море

Москва31 авг Вести.Из-за атак на суда в Черном море стоимость зерна может увеличиться на 10-12%. Об этом пишет газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецкого бизнеса.

Уточняется, что турецкая ассоциация судовладельцев представила доклад о нападениях на торговые суда, согласно которому в июле украинские силы атаковали более 206 судов.

Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10% отмечается в публикации

По словам гендиректора Transbosphor Denizcilik Мустафа Джан подчеркнул, что за последний месяц интенсивность атак на торговые суда в Черном море значительно выросла. Если такая тенденция продлится пять месяцев, около 150 судов могут отправиться на металлолом, а около 20 наших ведущих судовладельцев могут исчезнуть с рынка, подчеркнул он.

30 августа сообщалось, что у берегов турецкой провинции Зонгулдак на севере страны нашли и обезвредили беспилотник.