Москва17 авг Вести.Журналист Аббас Чакар – брат погибшего турецкого моряка Саваша Чакара – возмущен циничной реакцией на инцидент командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, передает агентство Ihlas Haber Ajansı (IHA).

Аббас Чакар выпустил статью о брате, который стал жертвой удара украинского беспилотника по сухогрузу MV Reyhan Sarı.

Спустя несколько дней под статьей появился комментарий, отправленный с используемого Бровди электронного адреса, в котором говорилось, что Саваш Чакар "получил по заслугам".

Он (Бровди – прим. ред.) оправдал этот акт, который считается военным преступлением. Я и так был зол, но после получения этого письма мой гнев удвоился приводит агентство слова Чакара

Брат погибшего моряка назвал реакцию Бровди неприемлемой и пообещал через суд привлечь командование ВСУ к ответственности.

Турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı, следовавший из порта Тамань в Трабзон, атакован в июле украинским беспилотником в Черном море. Погиб один моряк, трое получили ранения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в черноморской акватории задействованы те же силы, которые ранее сорвали переговоры по вопросу об урегулировании конфликта.