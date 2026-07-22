Турция и Россия обсуждают атаки ВСУ на "Голубой поток" РИА Новости: Анкара и Москва ведут закрытые контакты по "Голубому потоку"

Москва22 июл Вести.Анкара и Москва поддерживают диалог в связи с ударами ВСУ по инфраструктуре газопровода "Голубой поток", при этом взаимодействие осуществляется через соответствующие каналы связи в закрытом формате. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме заявил собеседник агентства

Он отвечал на вопрос о согласовании действий после атак ВСУ на инфраструктуру газопровода.

Восьмого июля "Газпром" проинформировал, что компрессорная станция "Краснодарская", являющаяся частью инфраструктуры газопровода "Голубой поток", по которому осуществляется экспорт в Турцию, подверглась удару беспилотников. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона не раз указывала Турции на регулярные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков".

В понедельник турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор в беседе с РИА Новости отметила, что Анкаре следует открыто предостеречь Украину: удары ВСУ по инфраструктуре "Голубого потока" способны лишить страну энергоснабжения в предстоящий зимний период.

Ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Турция направит Киеву жесткий и нелицеприятный сигнал о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтяные танкеры.