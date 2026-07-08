ВСУ ударили по инфраструктуре поставок газа в Турцию в дни саммита НАТО Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию

Москва8 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам инфраструктуры поставок газа в Турцию. Об этом сообщается в Telegram-канале "Газпром".

По данным ресурса, атака была совершена в дни проведения саммита НАТО в Анкаре. Под удар попала компрессорная станция "Краснодарская".

Атака на объект экспортных поставок газа в Турцию. 7 июля в 19 ч. 51 мин. [мск] компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов говорится в заявлении

В "Газпроме" подчеркнули, что атака была направлена на срыв бесперебойных поставок газа в Турцию, однако оперативно принятые меры позволили избежать этого. Сейчас специалисты устраняют полученные станцией повреждения.