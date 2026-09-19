Венгрия расторгнет крупнейшую в Европе концессию на €63 млрд Новое правительство Венгрии расторгнет крупнейшую в Европе концессию на €63 млрд

Москва19 сен Вести.Новое правительство Венгрии расторгнет контракт с частной компанией на 63 млрд евро, который был заключен при предыдущем кабмине. Речь идет о концессионном соглашении, которое является крупнейшим в Европе и третьим по величине во всем мире, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр в ходе выступления на пресс-конференции в Будапеште.

Соглашение было заключено с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF) на сумму 23 трлн форинтов (€63 млрд) в 2022 году сроком на 35 лет. В рамках реализации контракта фирме должны были передать в управление основные автомобильные магистрали страны. Однако в ходе проверки выяснилось, что это нарушает закон как Венгрии, так и Евросоюза (ЕС).

Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты ФИДЕС и олигархов за счет венгерского народа cказал Мадьяр

Премьер также сообщил, что дело будет передано в правоохранительные органы.

Министр транспорта и инвестиций Давид Витези в свою очередь заявил, что соглашение, по существу, концессией не было, так как MKIF не должна была инвестировать в развитие национальной дорожной сети. Он считает это "попыткой украсть государственные деньги". Глава ведомства также обратил внимание на то, что владельцы компании — крупные бизнесмены Лоринц Месорош и Ласло Сий, которые считаются приближенными к экс-премьеру Виктору Орбану.